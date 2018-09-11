Новости версия для печати Сегодня утром в Мценском районе произошло смертельное ДТП Авария случилась на территории поселка Первый Воин.



Примерно в 7 часов утра на этом участке трассы М-2 столкнулись «Деу Нексиа» и пассажирский «ПАЗ». По предварительным данным следствия, на встречную полосу вышел водитель иномарки. Сам автомобилист госпитализирован, в салоне «Деу» погибли двое пассажиров. В автобусе также пострадали люди, двум пассажирам оказана медицинская помощь. По факту ДТП ведется следствие.





Иван Суверин

11 сентября 2018 года







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