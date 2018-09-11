Новости версия для печати В воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники леса В Орле официальная часть торжества прошла уже сегодня. В библиотеке имени Бунина собрались лучшие работники отрасли.



Сегодня перед лесными хозяйствами и лесоперерабатывающей промышленностью стоит немало задач. Только в нашем регионе отрасль нуждается в технологическом переоснащении, повышении уровня заработной платы, новых квалифицированных кадрах. Но, как отметили члены правительства региона, эти проблемы будут постепенно решаться, благодаря новым договорённостям, которые были достигнуты в этом году с Минприроды России. Задачи по повышение эффективности работы комплекса, социальная защита работающих в нем людей сегодня в числе государственных приоритетов.



Чествовать работников леса будут и в конце рабочей недели в «Орловском Полесье». Мероприятие пройдёт на базе визит-центра Национального парка.





Антон Киселёв

11 сентября 2018 года







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