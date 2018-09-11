Андрей Клычков, избранный губернатор Орловской области, сегодня отвечал на вопросы журналистов

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Андрей Клычков, избранный губернатор Орловской области, сегодня отвечал на вопросы журналистовСпрашивали обо всем – и о планах по корректировке состава правительства, и о том, как это - петь с хором Турецкого.
Это всего лишь вторая пресс-конференция за одиннадцать месяцев, но медиазакрытым чиновником Андрея Клычкова точно не назовешь. Вот и сегодня он открыто отвечал на все вопросы. Правда, по некоторым вопросам, а именно по количеству и составу нового правительства, журналистам хотелось все и сразу, но Андрей Клычков предпочел сохранить интригу.
Еще непонятно кто, но зато понятно, что будет реализовывать региональное правительство. Стратегию развития области Андрей Клычков определил еще до выборов. Намеченным курсом регион и будет двигаться дальше.
Андрей Клычков, избранный губернатор Орловской области: «Да, у меня есть структура, но пока я не хотел бы ее озвучивать до официальной процедуры внесения изменений, когда появятся уже конкретные фамилии».
Андрей Клычков, избранный губернатор Орловской области: «После выборов наступает совсем другой процесс – созидательный и спокойный, и, я надеюсь, что нам, в том числе с политологическим сообществом, к которому я с большим уважением отношусь, удастся встроить отношения, при которых мы действительно будем находить пути развития и движения вперед, в том числе, и с точки зрения не одного только одобрения того, что делается хорошего, и с точки зрения предложений, необходимых для развития региона».Возможно, движение это будет и в рамках особой экономической зоны. Документы по ней в Москву должны отправиться до 1 января. Федеральный центр должен помочь и с решением многих социальных вопросов. В частности, две новые школы в год и два детских сада – такую задачу ставит Андрей Клычков.
Андрей Клычков, избранный губернатор Орловской области: «В следующем году мы ставим себе задачу строительства двух новых школ. У нас десять тысяч детей, которые учатся во вторую смену. Этот процесс необходимо вводить в положительную динамику для того, чтобы уходить от второй смены. Также в этом году начинается первый этап строительства двух детских садов в городе Орле и в Орловском районе».Информатизация здравоохранения должна избавить от очередей, а строительство в 2019-20 году западной магистрали избавит от 20 тысяч большегрузов. И такие конкретные планы есть по каждому направлению. Нас интересовало, собирается ли Андрей Клычков в отпуск.
Андрей Клычков, избранный губернатор Орловской области: «Честно сказать – мечтаю. Но так складывается, что он отодвигается все дальше и дальше. Посмотрим. Сейчас стоят вопросы по структуре и, безусловно, до решения этих вопросов я никуда не собираюсь».Интересовало и то, чем отличались лично для него выборы депутата в Москве и губернатора в Орле.
Андрей Клычков, избранный губернатор Орловской области: «Ощущение мерзости от ряда избирательных кампаний не покидает. Здесь же, у нас, кампания, несмотря на довольно жесткую критику, которая была в отношении всех кандидатов, и, несмотря на достаточно активный режим работы, все-таки это созидательная кампания, которая направлена на развитие».А еще Андрей Клычков сказал, что и для него самый высокий в стране процент голосов тоже был сюрпризом. Но, видимо, «приятным».