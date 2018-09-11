Видео версия для печати Андрей Клычков, избранный губернатор Орловской области, сегодня отвечал на вопросы журналистов Спрашивали обо всем – и о планах по корректировке состава правительства, и о том, как это - петь с хором Турецкого.



Это всего лишь вторая пресс-конференция за одиннадцать месяцев, но медиазакрытым чиновником Андрея Клычкова точно не назовешь. Вот и сегодня он открыто отвечал на все вопросы. Правда, по некоторым вопросам, а именно по количеству и составу нового правительства, журналистам хотелось все и сразу, но Андрей Клычков предпочел сохранить интригу.

Андрей Клычков, избранный губернатор Орловской области: «Да, у меня есть структура, но пока я не хотел бы ее озвучивать до официальной процедуры внесения изменений, когда появятся уже конкретные фамилии». Еще непонятно кто, но зато понятно, что будет реализовывать региональное правительство. Стратегию развития области Андрей Клычков определил еще до выборов. Намеченным курсом регион и будет двигаться дальше.

Андрей Клычков, избранный губернатор Орловской области: «После выборов наступает совсем другой процесс – созидательный и спокойный, и, я надеюсь, что нам, в том числе с политологическим сообществом, к которому я с большим уважением отношусь, удастся встроить отношения, при которых мы действительно будем находить пути развития и движения вперед, в том числе, и с точки зрения не одного только одобрения того, что делается хорошего, и с точки зрения предложений, необходимых для развития региона». Возможно, движение это будет и в рамках особой экономической зоны. Документы по ней в Москву должны отправиться до 1 января. Федеральный центр должен помочь и с решением многих социальных вопросов. В частности, две новые школы в год и два детских сада – такую задачу ставит Андрей Клычков.

Андрей Клычков, избранный губернатор Орловской области: «В следующем году мы ставим себе задачу строительства двух новых школ. У нас десять тысяч детей, которые учатся во вторую смену. Этот процесс необходимо вводить в положительную динамику для того, чтобы уходить от второй смены. Также в этом году начинается первый этап строительства двух детских садов в городе Орле и в Орловском районе». Информатизация здравоохранения должна избавить от очередей, а строительство в 2019-20 году западной магистрали избавит от 20 тысяч большегрузов. И такие конкретные планы есть по каждому направлению. Нас интересовало, собирается ли Андрей Клычков в отпуск.

Андрей Клычков, избранный губернатор Орловской области: «Честно сказать – мечтаю. Но так складывается, что он отодвигается все дальше и дальше. Посмотрим. Сейчас стоят вопросы по структуре и, безусловно, до решения этих вопросов я никуда не собираюсь». Интересовало и то, чем отличались лично для него выборы депутата в Москве и губернатора в Орле.

Андрей Клычков, избранный губернатор Орловской области: «Ощущение мерзости от ряда избирательных кампаний не покидает. Здесь же, у нас, кампания, несмотря на довольно жесткую критику, которая была в отношении всех кандидатов, и, несмотря на достаточно активный режим работы, все-таки это созидательная кампания, которая направлена на развитие». А еще Андрей Клычков сказал, что и для него самый высокий в стране процент голосов тоже был сюрпризом. Но, видимо, «приятным».









Анна Боева

11 сентября 2018 года







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