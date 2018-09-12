Новости версия для печати В Орле появится еще одна дорога Она соединит две густонаселённые части города – микрорайоны Болховский и Наугорский.



Правда, жителям придется подождать как минимум год. Сейчас проходит аукцион по выбору подрядчика, которому предстоит разработать всю необходимую документацию. На эти цели региональным бюджетом предусмотрено более 14 млн рублей. В срок до 30 сентября следующего года ПСД должна получить положительное заключение.



А заявки на участие в конкурсе по отбору компании, которая разработает все документы, рассмотрят 17 сентября.





Надежда Невматулина

12 сентября 2018 года







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