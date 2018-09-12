Новости версия для печати Стало известно, кто будет возводить детский сад в микрорайоне Зареченском в Орле Победителем аукциона стала орловская компания.



«Орловское строительное управление-2» к работам приступит уже в этом году. Стоимость контракта – 172 млн рублей. Средства - федерального центра, выделены по программе создания в регионе ясельных групп. Новый детский сад будет типовым, на 230 мест, и расположится на ул. Полковника Старинова. Объект должны сдать в декабре следующего года.





Надежда Невматулина

12 сентября 2018 года







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