Сегодня в СМИ будут опубликованы официальные результаты досрочных выборов губернатора Орловской области

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среда
12.09.2018
10:55:19
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Сегодня в СМИ будут опубликованы официальные результаты досрочных выборов губернатора Орловской областиНакануне итоги подвели в облизбиркоме
И с сегодняшнего дня Андрей Клычков получит статус «избранного» губернатора. Напомним, 9 сентября за его кандидатуру за него проголосовали 304 801 человек, что составило 83,55% от явки избирателей. Накануне, пока еще врио губернатору Андрею Клычкову вручили удостоверение.
А в эту пятницу, 14 сентября, состоится инаугурация. Андрей Клычков произнесет клятву губернатора на верность народу и Конституции России, а также получит знак отличия Орловской области – гербовую подвеску.
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