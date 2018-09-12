Новости версия для печати Сегодня в СМИ будут опубликованы официальные результаты досрочных выборов губернатора Орловской области Накануне итоги подвели в облизбиркоме



И с сегодняшнего дня Андрей Клычков получит статус «избранного» губернатора. Напомним, 9 сентября за его кандидатуру за него проголосовали 304 801 человек, что составило 83,55% от явки избирателей. Накануне, пока еще врио губернатору Андрею Клычкову вручили удостоверение.



А в эту пятницу, 14 сентября, состоится инаугурация. Андрей Клычков произнесет клятву губернатора на верность народу и Конституции России, а также получит знак отличия Орловской области – гербовую подвеску.





Надежда Невматулина

12 сентября 2018 года







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