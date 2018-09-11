Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Барьерная» среда для инвалида. Пока представители власти и управляющая компания решают – за чей счет установить пандус, парень остается «затворником в четырех стенах».



- Состоявшиеся и действительные. Сегодня в областном избиркоме подвели итоги выборов.



- Сошел с маршрута. Сегодня во Мценском районе в ДТП попал рейсовый автобус.



- Бесспорный лидер губернаторской гонки сегодня отвечал на вопросы журналистов.



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Вести-Орёл

11 сентября 2018 года







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