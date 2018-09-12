Новости версия для печати

За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 25 ДТП

11 сентября в 7 часов утра водитель, управляя автомобилем «Дэу-Нексия», двигался по автодороге М-2 «Крым», и на 333 километре произошло столкновение с рейсовым автобусом «Паз-32053», следовавшим во встречном направлении. В результате ДТП пассажиры автомобиля «Дэу-Нексия» - женщина 1983 г.р., мужчина 1986 г.р. - погибли на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля «Дэу-Нексия», пассажиры автобуса «Паз-32053» получили телесные повреждения, среди них двое несовершеннолетних.

11 сентября в 8:15 водитель, управляя троллейбусом, следовал по ул. Комсомольской, и в районе дома № 191 произошел наезд на женщину 1954 г.р., которая пыталась сесть в троллейбус. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, после установления диагноза отпущена домой.

11 сентября в 12 часов водитель, управляя личным автомобилем «Опель-Астра», следовал по ул. Горького, и в р-не дома № 2 по ул. Красноармейской, при осуществлении разворота, допустил столкновение с автомобилем «Опель Корса», который следовал в попутном направлении слева. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель Корса» получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

11 сентября в 22:15 водитель, управляя автомобилем «Хюндай-Соната», следовала по Московскому шоссе, и в районе дома №60 при осуществлении поворота налево допустила столкновение с автомобилем «Ваз-2107», который следовал по Московскому шоссе без изменения направления движения. При ДТП пассажир автомобиля «Хюндай-Соната» - девочка 2014 г.р. - получила телесные повреждения, не госпитализирована.