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По факту повторного взрыва в жилом доме на улице Красноармейской в Орле возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено и по результатам прокурорской проверки.

Как выяснили прокуроры, еще после первого взрыва на место ЧП выезжали представители различных контролирующих и проверяющие органов. Но, по мнению прокуроров, своевременные меры по недопущению повторных фактов взрывов и возгораний приняты не были. Итог – новое ЧП и уголовное дело по статье: «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Пока в списке подозреваемых нет имен - дело возбуждено против неопределенного круга должностных лиц, в чьи обязанности входило обеспечить безопасность жителей после первого ЧП, случившегося августа. 
 
Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора области: «Установлено, что в связи с произошедшими 14.08.2018 взрывами газа в указанном доме на место происшествия выезжали работники администрации г. Орла, Управления государственной жилищной инспекции Орловской области, ГУ МЧС России по Орловской области, которыми осуществлялся осмотр, обследование помещений и коммуникаций указанного жилого дома. При этом должностными лицами надлежащие и своевременные меры по недопущению повторных фактов взрывов и возгораний, а также по эвакуации людей из жилых помещений многоквартирного дома приняты не были. Несмотря на то, что причины и условия, повлекшие взрыв 14.08.2018 в указанном доме, не были установлены и устранены, газоснабжение и электроснабжение жилых помещений пострадавшего дома были восстановлены».
В результате при повторном взрыве 24 августа еще один житель дома получил тяжкие телесные повреждения. Расследование ведет Советский следственный отдел регионального управления СКР. Мы будем следить за ходом расследования.
 



Иван Суверин
12 сентября 2018 года

 


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