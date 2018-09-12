По факту повторного взрыва в жилом доме на улице Красноармейской в Орле возбуждено уголовное дело

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По факту повторного взрыва в жилом доме на улице Красноармейской в Орле возбуждено уголовное делоУголовное дело возбуждено и по результатам прокурорской проверки.
Как выяснили прокуроры, еще после первого взрыва
на место ЧП выезжали представители различных контролирующих и проверяющие органов. Но, по мнению прокуроров, своевременные меры по недопущению повторных фактов взрывов и возгораний приняты не были. Итог – новое ЧП
и уголовное дело по статье: «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
Пока в списке подозреваемых нет имен - дело возбуждено против неопределенного круга должностных лиц, в чьи обязанности входило обеспечить безопасность жителей после первого ЧП, случившегося августа.
Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора области: «Установлено, что в связи с произошедшими 14.08.2018 взрывами газа в указанном доме на место происшествия выезжали работники администрации г. Орла, Управления государственной жилищной инспекции Орловской области, ГУ МЧС России по Орловской области, которыми осуществлялся осмотр, обследование помещений и коммуникаций указанного жилого дома. При этом должностными лицами надлежащие и своевременные меры по недопущению повторных фактов взрывов и возгораний, а также по эвакуации людей из жилых помещений многоквартирного дома приняты не были. Несмотря на то, что причины и условия, повлекшие взрыв 14.08.2018 в указанном доме, не были установлены и устранены, газоснабжение и электроснабжение жилых помещений пострадавшего дома были восстановлены».
В результате при повторном взрыве 24 августа еще один житель дома получил тяжкие телесные повреждения. Расследование ведет Советский следственный отдел регионального управления СКР. Мы будем следить за ходом расследования.