Новости версия для печати Задержаны двое орловцев, причастных к хранению более 30 килограммов конопли Как выяснили следователи, ранее судимые мужчины, кстати, за подобное же преступление, организовали себе делянку, где вырастили наркосодержащее растение, а затем собрали, чтобы приготовить для употребления. Злоумышленники задержаны.

Фото УМВД России по Орловской области







Татьяна Напольских

12 сентября 2018 года







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