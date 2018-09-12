Новости версия для печати Орловщина принимает участие в комплексной тренировке МЧС Главная задача таких масштабных учений – проверить организацию работы территориальных подсистем во время прохождения осенне-зимнего периода.



Проверяют оперативность и профессионализм по ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Проводится смотр техники, разворачиваются оперативные штабы. Отрабатываются несколько сценариев условного возникновения ЧС. В комплексные всероссийские учения будут вовлечены все службы, которые отвечают за нормальную жизнедеятельность региона.





Татьяна Напольских

12 сентября 2018 года







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