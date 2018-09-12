Новости версия для печати Орловщина проявила законное негостеприимство Уже в этом году судебные приставы проводили до границы 50 иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение миграционного режима.



Каждый второй - гражданин Украины. Также среди нарушителей жители Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Армении, Беларуси, Азербайджана и Казахстана.





Татьяна Напольских

12 сентября 2018 года







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