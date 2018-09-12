Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- По факту повторного взрыва в доме на улице Красноармейской возбуждено уголовное дело. Обвинения будут сформулированы по статье «халатность».



- Неудавшиеся растениеводы. Двое мужчин задержаны за хранение более 30 кг конопли.



- «Отдыхайте, улыбайтесь, Вас снимают!». В отремонтированном сквере «Юность» будет установлено видеонаблюдение.



- Рывок перед стартом. Орловская студенческая команда готова к новому сезону Национальной студенческой футбольной лиги.



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Вести-Орёл

12 сентября 2018 года







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