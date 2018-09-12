Новости версия для печати Готовность всех орловских служб к отопительному сезону проверили сегодня на смотре сил и средств Аварийные бригады и техника, которую задействуют для ликвидации аварийной и чрезвычайной ситуации, была собрана на территории «Спецавтобазы».



Глава администрации Орла проверил наличие и исправность техники и связи; работоспособность оборудования, и также спецодежду рабочих групп. Замечаний к личным составам не оказалось.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: По докладам руководителей бригад и служб, мы получили информацию о том, что силы и средства готовы. Сегодня они представлены семью организациями - 15 единиц техники и 54 человека личного состава. В случае необходимости эта группировка может быть увеличена в четыре раза». Александр Муромский также отметил, что в преддверии отопительного сезона количество домов, которые на сегодня остаются без управления, значительно уменьшилось, в прошлом году их число достигало 212, в этом осталось 19. Администрация города уделяет таким домам особое внимание





Всеволод Трифонов

12 сентября 2018 года







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