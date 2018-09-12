Новости версия для печати «Орелгортеплоэнерго» готовится к работе в холодное время В первом полугодии предприятие получило 12 миллионов рублей чистой прибыли. Эта цифра была озвучена на заседании комитета по экономической политике орловского Облсовета. Там обсуждали ликвидность предприятия.



Народных избранников интересовало, как сотрудники «Орелгортеплоэнерго» отреагировали на замечания контрольно-счётной палаты, и какие действия были предприняты в части исправления выявленных нарушений?



Напомним, ревизоры в ходе проверки обнаружили факты неэффективного расходования 282 миллионов рублей, злоупотребления руководства в части зарплат и командировочных и необоснованные договоры подряда на 17,5 миллионов рублей. Сейчас юристы предприятия активно судятся с подрядчиками, получившими деньги безосновательно.

Денис Леонов, генеральный директор АО «Орелгортеплоэнерго»: «На сегодняшний момент 23,3 млн. рублей – предоставление займа в пользу ООО «Промэлемент». Принято к рассмотрению. Заседание состоится в ближайшее время. Еще по одному из основных заемщиков идет процедура банкротства, мы включены полностью в реестр требования кредиторов». Также было отмечено, что сейчас «Орелгортеплоэнерго» реализует производственную программу по замене ветхих сетей на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. Нужно обновить 8 километров труб, на самых проблемных участках.





Антон Киселёв

12 сентября 2018 года







На главную страницу





