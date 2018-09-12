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среда
12.09.2018
19:26:53
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Внимание! Розыск!Межрайонным отделом МВД России «Хотынецкое» разыскивается без вести пропавший Лаврухин Михаил Ефремович 1944 года рождения, жителя села Селихово Знаменского района.
Лаврухин Михаил Ефремович 17 августа вышел из дома по направлению кладбища, с тех пор его местонахождение неизвестно. На вид пропавшему мужчине 70-75 лет, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые короткие, брови густые черные, замедленная походка, страдает потерей памяти. Был одет в светло-голубую футболку с белыми полосками, бежевые брюки с темным рисунком, резиновые черные тапки, на шее серебряная цепочка с крестиком. Особые приметы: в области живота татуировка в виде кота с бутылкой. Всех, кому что-либо известно о судьбе Михаила Лаврухина, просят позвонить на пульт 02.
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