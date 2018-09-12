Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
12.09.2018
19:26:50
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

С середины лета в Орловской области фиксируется рост числа преступлений, связанных с фальшивомонетничеством

Полицейские озабочены не только количеством подделок, но и их качеством. На днях оперативниками были задержаны участники криминального дуэта, у которых обнаружилось фальшивок на 90 тысяч.

Эксперты говорят: при расчетах и кассиры, и покупатели тщательнее следят за пятитысячными банкнотами, незаслуженно обделяя вниманием купюры номиналом тысяча рублей.
Константин Муницин, начальник отдела ЭКЦ УМВД РФ по Орловской области: «Идет рост именно тысячных купюр, которые сбываются именно на территории нашей области. Все они образца 1994 года модификации 2004 года, то есть это денежная купюра с малиновым гербом города Ярославля».
При этом специалисты отмечают: признаки защиты, которые до недавнего времени считались непреодолимыми для фальшивомонетчиков, сегодня гарантии не дают. Речь о микроперфорации и особой краске на гербе Ярославля.
Константин Муницин, начальник отдела ЭКЦ УМВД РФ по Орловской области: «Подделки становятся более качественными. Перфорация становится для простого обывателя не отличимой от настоящей. Медведь – с отливом. Все под острым углом зрения переливается, но в фальшивке не меняется оттенок. Такой нюанс наши граждане могут не знать».
Фальшивки номиналом в 1000 рублей еще в начале июля всплыли в нескольких Орловских киосках.
Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ. Так как способ изготовления подделок и место их обнаружения были схожи, данные дела объединили в одно производство».
Машину, в которой могли передвигаться злоумышленники, сотрудники БЭП задержали при содействии инспекторов ГИБДД.
Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «В сумке, принадлежащей одному из мужчин, полицейские обнаружили и изъяли 18 купюр номиналом пять тысяч рублей каждая, которые вызывали сомнения в подлинности. Проведенное исследование подтвердило, что перевозимые купюры являются фальшивыми».
Что касается пятитысячных банкнот, говорят эксперты, отличить подделку все сложнее. Фальшивомонетчики уже научились действовать в инфракрасном спектре.
Константин Муницин, начальник отдела ЭКЦ УМВД РФ по Орловской области: «Имитировано инфракрасное излучение, но оно имитировано не полностью, а частично, поэтому надо знать, как светится подлинный денежный билет».
Впрочем, до полного совершенства поддельным банкнотам пока далеко. Такой признак как защитная нить, если попробовать ее поддеть, в фальшивой купюре может легко вытащиться.

Распространители фальшивок до суда будут содержать под стражей. По части 1-й статьи 186-й УК РФ им может грозить до восьми лет лишения свободы.


Иван Суверин
12 сентября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта