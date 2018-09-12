Новости версия для печати С середины лета в Орловской области фиксируется рост числа преступлений, связанных с фальшивомонетничеством Полицейские озабочены не только количеством подделок, но и их качеством. На днях оперативниками были задержаны участники криминального дуэта, у которых обнаружилось фальшивок на 90 тысяч.



Эксперты говорят: при расчетах и кассиры, и покупатели тщательнее следят за пятитысячными банкнотами, незаслуженно обделяя вниманием купюры номиналом тысяча рублей.

Константин Муницин, начальник отдела ЭКЦ УМВД РФ по Орловской области: «Идет рост именно тысячных купюр, которые сбываются именно на территории нашей области. Все они образца 1994 года модификации 2004 года, то есть это денежная купюра с малиновым гербом города Ярославля». При этом специалисты отмечают: признаки защиты, которые до недавнего времени считались непреодолимыми для фальшивомонетчиков, сегодня гарантии не дают. Речь о микроперфорации и особой краске на гербе Ярославля.

Константин Муницин, начальник отдела ЭКЦ УМВД РФ по Орловской области: «Подделки становятся более качественными. Перфорация становится для простого обывателя не отличимой от настоящей. Медведь – с отливом. Все под острым углом зрения переливается, но в фальшивке не меняется оттенок. Такой нюанс наши граждане могут не знать». Фальшивки номиналом в 1000 рублей еще в начале июля всплыли в нескольких Орловских киосках.

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ. Так как способ изготовления подделок и место их обнаружения были схожи, данные дела объединили в одно производство». Машину, в которой могли передвигаться злоумышленники, сотрудники БЭП задержали при содействии инспекторов ГИБДД.

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «В сумке, принадлежащей одному из мужчин, полицейские обнаружили и изъяли 18 купюр номиналом пять тысяч рублей каждая, которые вызывали сомнения в подлинности. Проведенное исследование подтвердило, что перевозимые купюры являются фальшивыми». Что касается пятитысячных банкнот, говорят эксперты, отличить подделку все сложнее. Фальшивомонетчики уже научились действовать в инфракрасном спектре.

Константин Муницин, начальник отдела ЭКЦ УМВД РФ по Орловской области: «Имитировано инфракрасное излучение, но оно имитировано не полностью, а частично, поэтому надо знать, как светится подлинный денежный билет». Впрочем, до полного совершенства поддельным банкнотам пока далеко. Такой признак как защитная нить, если попробовать ее поддеть, в фальшивой купюре может легко вытащиться.



Распространители фальшивок до суда будут содержать под стражей. По части 1-й статьи 186-й УК РФ им может грозить до восьми лет лишения свободы.





Иван Суверин

12 сентября 2018 года







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