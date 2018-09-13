Новости версия для печати Орловцев приглашают на «Кросс Нации» Традиционный всероссийский забег, к которому уже в 14-й раз присоединится и Орловщина, стартует 15 сентября с центральной площади Орла.



Какими будут соревнования в этом году, организаторы рассказали накануне, в ходе пресс-конференции. Регистрация участников начнётся в 8:30 утра. Маршрут проложен по улице Максима Горького. Для разных возрастных групп предусмотрены разные дистанции: от 600 до 4000 метров. Победители получат медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта России. На участие в забеге уже подали заявки около 2000 человек.



Как сообщил главный судья соревнований Владимир Мельников, в забеге примут участие представители учебных заведений, приедут команды из Мценска и Ливен.





Антон Киселёв

13 сентября 2018 года







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