Новости версия для печати Сквер «Дворянское гнездо» готовится к ремонту Победителем аукциона признана орловская компания, которая уже привела в порядок Тургеневский бережок.



Стоимость работ - 4,5 млн. рублей. Проектом предусмотрена установка поребрика, укладка асфальта и тротуарной плитки, монтаж около 20 комплектов скамеек и урн, обновление ступеней и лестничных сходов, ротонды и балюстрады. По договору все работы подрядчик должен выполнить до конца этого года.





Надежда Невматулина

13 сентября 2018 года







На главную страницу





