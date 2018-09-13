Новости версия для печати Сегодня в Орловском районе появятся еще два «Дома со звездой» Посёлок Знаменка присоединился к региональному проекту.



Красные звезды установят на домах, где живут семьи погибших при исполнении служебного долга воинов-интернационалистов.



Напомним, проект «Дом со звездой» стартовал 5 августа этого года. По инициативе главы региона Андрея Клычкова. Первый знак отличия появился на двери квартиры участника Великой Отечественной, связиста Александра Безкровного. За месяц к акции присоединились многие сельские районы. А всего в этом и следующем году пятиконечные звёзды разместят на домах и квартирах 450 участников ВОВ и 179 ветеранов боевых действий.





Надежда Невматулина

13 сентября 2018 года







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