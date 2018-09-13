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Минувшим вечером в Орле одно за другим произошли два ДТП

В шестом часу вечера на улице Комсомольской дорогу не поделили 444-я маршрутка и легковой «Фольксваген». По словам водителя автобуса, иномарка внезапно выехала с прилегающей территории.

Подъехавшие на место ДТП медики скорой помощи осмотрели на предмет травм одну из пассажирок преклонного возраста, но значительных повреждений не нашли. Виновнику происшествия придется отвечать лишь за нанесенный ущерб и нарушение правил дорожного движения.

А вот ДТП на Московском шоссе без пострадавших не обошлось. Там часом позже не сумели разминуться подросток-пешеход и японский внедорожник.

Светлана Ветрова, начальник отдела пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Водитель, управляя автомобилем «Ниссан Патфайдер», следовал по Московскому шоссе, и в районе д. №44 произошел наезд на пешехода 2002 г.р., который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. Ребенок получил телесные повреждения, доставлен в Детскую областную клиническую больницу».

Водитель «Ниссана» сообщил нам: юный пешеход нарушил все возможные правила перехода – перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. По словам водителя, он пытался уйти от наезда. Очевидец ДТП - шофер маршрутки - подтвердил: избежать ДТП водителю внедорожника было невозможно.

Степень вины участников ДТП установит административное дознание. Авария серьезно затруднила движение по Московскому шоссе, которое и без того перегружено транспортом в вечерний час-пик.