Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП Из них три ДТП в результате которых два человека получили телесные повреждения, один человек погиб.



12 сентября в 17:30 водитель, управляя автомобилем «Ниссан Патфайдер», следовал по Московскому шоссе, и в районе д.44 произошел наезд на пешехода 2002 г.р., который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение травматологии. 12 сентября в 23:30 водитель, управляя автомобилем «Дэу Ланос», двигался по автодороге «Орел-Тамбов» и в районе 111 км допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении погрузчиком ТО-30. В результате ДТП пассажир автомобиля «Дэу» получил телесные повреждения. 12 сентября в 23:45 водитель, управлял грузовым автомобилем «Скания», двигался по автодороге «Орел-Тамбов» и в районе 112 км совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части, после чего фура врезалась в стоящее транспортное средство «Дэу Ланос». В результате наезда пешеход скончался на месте ДТП.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области







Орловское Информбюро

13 сентября 2018 года







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