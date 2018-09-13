Новости версия для печати Четыре года колонии – за ложные сведения Бывший главный бухгалтер Новосильской общеобразовательной школы приговорена к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима за внесение заведомо ложных сведений о завышенных выплатах в платежных ведомостях. Эти ведомости она предоставляла для оплаты. В итоге за 5 лет она получила более 5 млн. рублей.





Татьяна Напольских

13 сентября 2018 года







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