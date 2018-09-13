Новости версия для печати Управляющую организацию в Орле оштрафовали более чем на 100 тыс. рублей Такую сумму УК заплатит за неисполненное предписание от Жилинспекции.



Инспекторы требовали устранить протечки в трубах канализационной системы в одном из домов по улице Комсомольской. После наложения штрафа предписание было выдано повторно.





Татьяна Напольских

13 сентября 2018 года







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