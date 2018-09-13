Новости версия для печати Избранный губернатор Орловской области Андрей Клычков станет сегодня гостем программы «Контакт» Андрей Клычков ответит на самые разные вопросы ведущего программы Александра Короткевича и телезрителей.



Темы беседы - от итогов выборов и изменений в структуре правительства до экономики, инвестиций и реализации социальных программ. Андрею Клычкову можно задать вопросы в прямом эфире по телефону (486 2) 40-16-15. Программа выйдет в эфир сегодня в 21 час на телеканале «Россия 24».





Орловское Информбюро

13 сентября 2018 года







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