Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Что главнее – «зебра» или светофор? Подросток попал под колеса авто прямо на пешеходном переходе. - Пять лет в колонии строгого режима за поджоги автомобилей. Приговор орловскому авто-пироману вступил в силу. - Благоустройство дворовых территорий не ограничилось асфальтированием. Там будут вестись работы по ремонту спортивных и детских игровых площадок. - «Каштановое лето». В Орле вновь зацвели деревья. При этом они заражены минирующей молью.

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Вести-Орёл

13 сентября 2018 года







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