Новости версия для печати Автомобильный пироман проведет пять лет в колонии строгого режима Приговор вступил в силу.



В ноябре прошлого года сразу с нескольких районах города Орла были сожжены пять автомобилей. Поджигателя быстро задержали. Им оказался житель Орла, нигде не работающий, и уже ранее судимый за это же преступление. Тогда в деле поджигателя было 9 эпизодов и 6 лет лишения свободы.





Татьяна Напольских

13 сентября 2018 года







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