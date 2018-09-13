Новости версия для печати Благоустройство дворовых территорий в Орле не ограничится асфальтированием В 63 орловских дворах, попавших в программу «Формирование комфортной городской среды», работы уже завершены. Ещё 10 объектов должны быть сданы до 20 сентября.



Всего в списке было 73 объекта. Особое внимание власти уделяют качеству выполненных работ. Поэтому оплата производится только после полного завершения ремонта и при наличии положительного заключения независимой лаборатории. Девять подрядчиков, кстати, специалисты уже укорили в недоработках, на трех объектах рабочих даже заставили перекладывать ранее уложенный асфальт. К настоящему времени все недочёты устранены. Также стоит отметить, что в благоустройстве ремонтируемых дворов задействованы не только подрядчики. Александр Муромский, глава администрации г.Орла: «Администрацией города Орла налажено взаимодействие с управляющими компаниями, с собственниками многоквартирных жилых домов – для того, чтобы благоустройство выполнялось с комплексным подходом. И в рамках благоустройства, силами уже управляющих компаний, ведутся работы по ремонту спортивных площадок, детских игровых площадок, а также входных групп в подъезды».





Антон Киселёв

13 сентября 2018 года







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