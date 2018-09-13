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Школы и детские сады Орловщины готовы к новому отопительному сезону на все 100%

Закончить ремонт и опрессовку систем отопления коммунальщикам предстоит ещё в 200 многоквартирных домах. После капитального ремонта и замены отдельных элементов сами тепловые сети остались не готовы лишь на 20 километров из общих 493.

По словам начальника областного управления ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергея Латынина, до пуска тепла в здания все объекты будут готовы, как и остальная инфраструктура.