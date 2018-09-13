Новости версия для печати Сегодня в первом часу дня в орловском пригороде произошло смертельное ДТП В легковой иномарке погибла женщина-пассажир, водитель серьезно пострадал.



Авария произошла на трассе М-2 вблизи населенного пункта Альшанские Выселки. Единственным участником ДТП был автомобиль «Хюндай».

Александр Куриленко, начальник ОГИБДД ОМВД по Орловскому району: «Водитель допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие – дерево. В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Женщина-пассажир скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи». Наиболее вероятной причиной роковой аварии инспекторы считают сон за рулем. Факторов, которые могли бы указывать на иные предпосылки ДТП, полицейские на месте не обнаружили.





Иван Суверин

13 сентября 2018 года







На главную страницу





