Сегодня в первом часу дня в орловском пригороде произошло смертельное ДТП

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четверг
13.09.2018
19:11:34
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Сегодня в первом часу дня в орловском пригороде произошло смертельное ДТПВ легковой иномарке погибла женщина-пассажир, водитель серьезно пострадал.
Авария произошла на трассе М-2 вблизи населенного пункта Альшанские Выселки. Единственным участником ДТП был автомобиль «Хюндай».
Наиболее вероятной причиной роковой аварии инспекторы считают сон за рулем. Факторов, которые могли бы указывать на иные предпосылки ДТП, полицейские на месте не обнаружили.
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