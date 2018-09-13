Новости версия для печати Медали «75-летия освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков» сегодня получили почти полсотни жителей областного центра Церемония награждения прошла в городской администрации.



Наград были удостоены Почётные граждане Орла, и люди, чьи имена внесены в Книгу Почёта города. Бывшие руководители областного центра, ветераны муниципальной службы, общественники, внесшие большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи.



Напомним, медаль «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков» была учреждена указом губернатора в мае этого года. Ею поощряются граждане и коллективы организаций города за высокие достижения в военно-патриотическом воспитании.





Антон Киселёв

13 сентября 2018 года







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