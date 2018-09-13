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На Орловском бумажном комбинате начата масштабная модернизация производства

В конце года будет запущена современная бумажно-картонная линия. Сегодня в Орел поступило новое оборудование.

Планы по расширению производства руководство Орловского бумажного комбината вынашивало давно, постепенно проводили модернизацию, запустили новую линию, но на такие внушительные инвестиции решились после встречи с главой региона в июне этого года.

Тогда Андрей Клычков отметил, что власть заинтересована в поддержке проектов в реальном секторе экономики, которые дадут быстрый эффект, в повышении налоговой базы, создании рабочих мест и обеспечении рынка товарами собственного производства. В свою очередь региональное правительство гарантирует подобным предприятиям всестороннюю поддержку.

Обещают региональные власти помощь и поддержку в рамках губернаторской программы «Реальные инвестиции». Так, уже на этой неделе будет закрыт вопрос с центральным водоснабжением, которого здесь не было никогда. Первые тонны бумаги и картона планируют выпустить уже к новому году. Новая линия способна выдавать в сутки порядка 200 тонн, это 3,5 вагона ценного упаковочного материала.
Виктор Перелыгин, генеральный директор предприятия: «Мы бумагу в свое время покупали в Польше, в Германии, мы везли ее из Гамбурга и перерабатывали ее здесь, в Орле. Сегодня мы будем выпускать свою продукцию, и я считаю, что Орловщина заслуживает этого».
Достойное производство - достойная зарплата. По заверениям руководства, она будет не менее 30 тысяч рублей. Это выше средних показателей по региону. Расширение производства даст более 300 новых рабочих мест.


Оксана Гранн
13 сентября 2018 года

 


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