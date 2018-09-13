Новости версия для печати Орловский музей им. Тургенева осуществил выездной проект Своими силами сотрудники музея поставили литературно-музыкальную композицию по произведениям Тургенева и сегодня побывали с ней в селах Ильинское и Булатово, а также во Льгове.



Основная тема композиции – Тургенев и народная музыка. Выездной проект музей осуществляет вместе со своими партнерами, маленьким музеем в селе Ильинское, там есть свой музыкальный коллектив «Калиновый садок», а от Орла, вместе с участниками проекта отправилась музыкальная группа «Взойди солнце».

Людмила Балыкова, научный сотрудник музея И.С.Тургенева: «Нам захотелось сделать симбиоз народной песни, тургеневского волшебного слова и картин природы тургеневских мест». Основная задача мини-спектакля показать характеры простых русских людей, которые с таким талантом и мастерством описывал классик в своих произведениях. А, кроме того, максимально приблизить музей к тем людям, которые не всегда могут посетить его сами.

Елена Мельник, заведующая музеем И.С.Тургенева: «Такого рода мероприятие мы задумали, пожалуй, впервые. Это гастроли по тургеневским селам Булатово, Ильинское, Льгов. Там в основном сельские жители, они наполняют аудиторию, зачастую у них нет возможности выехать в губернский город, а им хочется в этом честном хоре почествовать юбиляра». В литературно-музыкальной композиции принимают участие сами сотрудники музея, члены тургеневского общества, студенты института культуры. Так что в преддверии юбилея великого русского писателя музей разворачивает проекты не только в Орле, но и в Орловской области, еще раз напоминая, что многие из нас живут именно в тех местах, которые так любил и описывал классик.





Эва Стасюлевич

13 сентября 2018 года







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