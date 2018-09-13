Новости версия для печати Картины из карачевской галереи изобразительных искусств можно увидеть в Орле 12 сентября в областном выставочном центре открылась выставка работ брянских художников. Картины заслуженных художников России написаны во время пленэров в нашей области – в Болхове, Мценске, Спасском-Лутовиново.



Галерея в Карачеве - частная, ее открыл предприниматель, депутат горсовета Николай Архицкий. Он уверен, что искусство по-настоящему должно принадлежать народу и много лет поддерживает местных художников как меценат, организовывает выезды на пленэры. Возвращаясь с пленэров, авторы дарят свои работы. Так родилась идея создать галерею.

На выставке, которая приехала в Орел из Карачева, представлено 37 замечательных работ заслуженных художников России из Брянской области, в том числе подаренные Архицкому работы наших, орловских художников - Николая Силаева и Анатолия Костяникова.



Пейзажи, выполненные маслом, акварелью, пастелью, для орловцев абсолютно узнаваемы. Здесь можно увидеть тихие улочки Болхова, окрестности Спасского-Лутовинова, храмы и церкви Орловщины. Выставка посвящена юбилею Ивана Сергеевича Тургенева, а на картинах, в основном, образы тех мест, где он бывал.





Эва Стасюлевич

13 сентября 2018 года







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