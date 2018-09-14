Учеников орловских школ начали обучать бадминтону

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пятница
14.09.2018
12:29:18
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Учеников орловских школ начали обучать бадминтонуЗанятия ввели в семи образовательных учреждениях областного центра. В расписании они появились с 1 сентября.
К проекту «Бадминтон в школе» присоединились лицеи № 1 и № 32, гимназии №19 и № 39, 36-я, школы № 36, 50, 51.
Пока тренировки - факультативные. Но Федерация бадминтона Орловской области планирует развивать этот вид спорта в школах и дальше. Напомним, занятия организованы при активной поддержке космонавта, Героя России, нашего земляка Александра Мисуркина. А к плюсам бадминтона можно отнести его не травмоопасность. При игре в бадминтон задействуются практически все группы мышц и улучшается состояние сердечнососудистой системы, а также это своего рода гимнастика для глаз.
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