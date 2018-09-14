Новости версия для печати «Брошенные» дома – под контролем не только властей, но и общественников Активисты Общероссийского народного фронта проверили семь аварийных многоквартирных домов.



Так, например, в поле зрения «фронтовиков» попал дом №100 А по улице Пушкина. Жители рассказали, что в нем треснула несущая стена. Практически во всех проверенных домах протекает крыша и разрушается фундамент. Итоги своей инспекции общественники изложили на бумаге и направили в мэрию Орла.



Напомним, ещё в начале года в областном центре в списке «брошенных» было 212 домов. Сейчас без управления осталось 19 из них. Остальные – коммунальщики взяли под крыло.





Надежда Невматулина

14 сентября 2018 года







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