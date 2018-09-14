«Брошенные» дома – под контролем не только властей, но и общественников

|
пятница
14.09.2018
12:29:12
|
|
«Брошенные» дома – под контролем не только властей, но и общественниковАктивисты Общероссийского народного фронта проверили семь аварийных многоквартирных домов.
Так, например, в поле зрения «фронтовиков» попал дом №100 А по улице Пушкина. Жители рассказали, что в нем треснула несущая стена. Практически во всех проверенных домах протекает крыша и разрушается фундамент. Итоги своей инспекции общественники изложили на бумаге и направили в мэрию Орла.
Напомним, ещё в начале года в областном центре в списке «брошенных» было 212 домов. Сейчас без управления осталось 19 из них. Остальные – коммунальщики взяли под крыло.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта