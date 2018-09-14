Дело о ночном взрыве в Орле принял к расследованию Следственный комитет

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Дело о ночном взрыве в Орле принял к расследованию Следственный комитетВзрыв произошел на одной из автозаправок города.
Орловцу, который в качестве аргумента в трудовом споре использовал наступательную гранату РГД-5, предъявят обвинение по трем статьям: хулиганство, незаконный оборот оружия и угроза убийством.
Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Подозреваемый, находясь на пересечении улиц Полесска и Цветаева города Орла вступил в конфликт со своим бывшим работодателем, в процессе конфликта швырнул гранату в стороны припаркованного автомобиля. Боеприпас взорвался в нескольких метрах от машины. В результате произошедшего взрыва никто из граждан не пострадал».
Подозреваемый задержан. Меру пресечения ему изберет суд.