Новости версия для печати Дело о ночном взрыве в Орле принял к расследованию Следственный комитет Взрыв произошел на одной из автозаправок города.



Орловцу, который в качестве аргумента в трудовом споре использовал наступательную гранату РГД-5, предъявят обвинение по трем статьям: хулиганство, незаконный оборот оружия и угроза убийством. Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Подозреваемый, находясь на пересечении улиц Полесска и Цветаева города Орла вступил в конфликт со своим бывшим работодателем, в процессе конфликта швырнул гранату в стороны припаркованного автомобиля. Боеприпас взорвался в нескольких метрах от машины. В результате произошедшего взрыва никто из граждан не пострадал». Подозреваемый задержан. Меру пресечения ему изберет суд.





Иван Суверин

14 сентября 2018 года







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