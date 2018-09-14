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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП

13 сентября в 12:10 водитель транспортного средства «Хендай Элантра» следовал по автодороге М-2 Крым и в районе 384 километра допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате ДТП женщина-пассажир скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, водитель госпитализирован.

13 сентября в 14:25 при движении задним ходом по внутридворовой территории д.82 по ул.М.Горького транспортного средства «Газель», произошел наезд на пешехода, в результате которого пешеход получил телесные повреждения, доставлен в БСМП им. Семашко, после оказания помощи отпущен.

13 сентября в 19 часов в поселке Хотынец водитель «ВАЗ-11113» при повороте налево на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21154». В результате произошло столкновение. Пассажир автомобиля «ВАЗ-11113» и водитель автомобиля «ВАЗ-21154» были доставлены в Хотынецкую ЦРБ для оказания помощи.

13 сентября в 20:30 водитель «ВАЗ-21214» следовал по автодороге Орел-Калуга и в районе 195 километра допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области