Новости версия для печати Активисты орловского штаба ОНФ подвели летние итоги Все 3 месяца общественники активно участвовали в федеральных мониторингах по вопросам безопасности детей.



Детские летние лагеря, пешеходные переходы у школ и детских садов – всё, что связано с отдыхом и туризмом, активисты ОНФ проверяли на протяжении всего лета. Активно штаб участвовал и в мероприятиях, приуроченных ко дню знаний. Помимо этого общественники присоединились к ряду благотворительных акций.





Антон Киселёв

14 сентября 2018 года







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