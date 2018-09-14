Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
14.09.2018
12:28:49
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Две красные звезды накануне появились на пятиэтажках в поселке Знаменка Орловского района

Там живут матери солдат, погибших на Серверном Кавказе во время поддержания там Конституционного строя. Акция «Дом со звездой» охватит всю Орловщину. Около 750 красных звёзд до следующей весны появятся на домах, где проживают наши земляки-герои войн и их родные.

Первая Чеченская война для 18-летнего младшего сержанта Андрея Жукова длилась всего месяц. Он погиб 19 января 1995 года, в боях при захвате российскими войсками президентского дворца в центре Грозного. Младший сержант Андрей Жуков никогда не будет забыт на своей малой Родине – в посёлке Знаменка. Также как и другие его земляки, отдавшие свои жизни в войнах на Северном Кавказе и Афганистане – Александр Басов, Вячеслав Воденков, Сергей Баранихин, Владислав Лапочкин. Последнее имя у жителей региона на слуху – его с гордостью носит Орловский техникум путей сообщения. Владислав Лапочкин - старший прапорщик милиции, боец ОМОНа, награждён медалью за отвагу и орденом мужества посмертно.
Надежда Лапочкина, мама Владислава Лапочкина: «Наши дети уже никогда не вернутся домой, но они остаются в памяти. И благодаря этой памяти они рядом, они с нами, они здесь, возле нас».
Дома, где сегодня живут родные знаменских героев, накануне были отмечены красными звёздами - так пригородный посёлок завершил свой первый этап акции «Дом со звездой». Благодаря этой акции Орловщина всегда будет помнить о земляках, которые отдали свою молодость, свои жизни, защищая Отчизну во время Великой Отечественной войны, в вооружённых конфликтах на Северном Кавказе.
Дмитрий Половинкин, ученик Знаменской средней общеобразовательной школы: «Когда началась акция, мы с ребятами решили, что будем принимать активное участие в этих акциях, будем помогать матерям героев всем, чем можем. Решили, что будем учиться у героев их решительности, смелости, отваге, и все то, что они для нас сделали, мы не забудем никогда».
Такое обещание ученики Знаменской школы дали не просто так: и Андрей Жуков, и Владислав Лапочкин когда-то сидели за теми же партами, что и ребята.



Антон Киселёв
14 сентября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта