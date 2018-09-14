Новости версия для печати Две красные звезды накануне появились на пятиэтажках в поселке Знаменка Орловского района Там живут матери солдат, погибших на Серверном Кавказе во время поддержания там Конституционного строя. Акция «Дом со звездой» охватит всю Орловщину. Около 750 красных звёзд до следующей весны появятся на домах, где проживают наши земляки-герои войн и их родные.



Первая Чеченская война для 18-летнего младшего сержанта Андрея Жукова длилась всего месяц. Он погиб 19 января 1995 года, в боях при захвате российскими войсками президентского дворца в центре Грозного. Младший сержант Андрей Жуков никогда не будет забыт на своей малой Родине – в посёлке Знаменка. Также как и другие его земляки, отдавшие свои жизни в войнах на Северном Кавказе и Афганистане – Александр Басов, Вячеслав Воденков, Сергей Баранихин, Владислав Лапочкин. Последнее имя у жителей региона на слуху – его с гордостью носит Орловский техникум путей сообщения. Владислав Лапочкин - старший прапорщик милиции, боец ОМОНа, награждён медалью за отвагу и орденом мужества посмертно. Надежда Лапочкина, мама Владислава Лапочкина: «Наши дети уже никогда не вернутся домой, но они остаются в памяти. И благодаря этой памяти они рядом, они с нами, они здесь, возле нас». Дома, где сегодня живут родные знаменских героев, накануне были отмечены красными звёздами - так пригородный посёлок завершил свой первый этап акции «Дом со звездой». Благодаря этой акции Орловщина всегда будет помнить о земляках, которые отдали свою молодость, свои жизни, защищая Отчизну во время Великой Отечественной войны, в вооружённых конфликтах на Северном Кавказе. Дмитрий Половинкин, ученик Знаменской средней общеобразовательной школы: «Когда началась акция, мы с ребятами решили, что будем принимать активное участие в этих акциях, будем помогать матерям героев всем, чем можем. Решили, что будем учиться у героев их решительности, смелости, отваге, и все то, что они для нас сделали, мы не забудем никогда». Такое обещание ученики Знаменской школы дали не просто так: и Андрей Жуков, и Владислав Лапочкин когда-то сидели за теми же партами, что и ребята.





Антон Киселёв

14 сентября 2018 года







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