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В региональном УМВД сообщили подробности задержания орловца, применившего гранату в споре с бывшим работодателем

Вступив в конфликт со своей бывшей начальницей, орловец 1969 года рождения бросил в сторону ее автомобиля наступательную гранату РГД-5. Никто из людей в результате инцидента не пострадал, машина получила повреждения.

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого. Мужчина пытался скрыться от полицейских в жилище, принадлежащем его родственнице, где был и задержан. В ходе обыска, проведенного по месту жительства орловца, опасных предметов не обнаружено».

На подозреваемого возбуждено сразу три уголовных дела: хулиганство, незаконный оборот оружия и угроза убийством. К списку обвинений, вероятно, вскоре добавиться статья «Умышленное повреждение чужого имущества».