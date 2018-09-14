Новости версия для печати Капремонт, затянувшийся на годы Вот уже два года подряд жители дома № 5 по улице Гуртьева в Орле живут в состоянии капремонта. Ждали его долго, но все пошло не так с самого начала. Первый подрядчик оставил без тепла, у второго в смете ремонта отопления тоже не оказалось. Наступление очередной зимы обещает снова стать авралом для многоэтажки.



Кирпичная пятиэтажка появилась на свет в 60-х годах прошлого столетия. Сделали, видимо, на совесть, раз срок капремонта подошел только сейчас. Хлопотать о нем жители начали загодя. В 2016 году его должны были начать, в семнадцатом закончить. Светлана Веселова, старшая по дому: «Мы бы хотели сделать крышу, побелить фасад и трещину на доме заделать. Хотелось бы подъезды отремонтировать – хотя бы покрасить панели». Разницу между «хотеть» и «получить» жители дома поняли очень скоро. Первый подрядчик - «Москомреставрация» - к созидательным работам так и не приступил, разобрал систему отопления и расписался в своей несостоятельности. Снова тендер. Сроки упущены. Пришла орловская компания, но тут возникли проблемы. Валерий Курман, заместитель директора НО «Региональный фонд капитального ремонта: «Проектировщик, в данном случае «Горпроект», не до конца определил необходимые виды работ. К примеру, в доме есть проникающие трещины по фасаду. В смете работ они не указаны. Сейчас приходится в оперативном порядке вводить корректировку сметных расчетов, изменять и проходить дополнительно госэкспертизу. Это, естественно, затягивает время». В итоге по факту к работе притупили только в августе 2018 года. Срок окончания работ – неизвестен. Что и когда должны сделать подрядчики, не знают и жители, а должны бы. Ситуация прошлой осени до сих пор стоит перед глазами у многих, когда отопление запускали в авральном режиме. Этот год снова под вопросом. Как выяснилось, система отопления на бумаге уже год как сделана и работы оплачены. По факту никто за нее не брался. Валерий Курман, заместитель директора НО «Региональный фонд капитального ремонта: «Фонд капитального ремонта сейчас не может найти деньги, чтобы выполнить работы по ремонту системы отопления. Руководитель фонда поставила вопрос перед руководством о взыскании денег, уголовное дело против предыдущего подрядчика - «Москомреставрации» - запущено по этим домам, но «Москомреставрация» подала документы на банкротство». Кстати «Москомреставрация» набрала подрядов по капремонту на 200 млн. рублей. С чьей легкой руки? Это сейчас выясняет следствие. А взоры жителей многострадального дома пока устремлены вверх: погода портится, а работы по замене кровли в самом разгаре. К разобранному отоплению осталось прибавить только потоп, чтобы объявить многэтажку зоной локального бедствия.





Оксана Гранн

14 сентября 2018 года







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