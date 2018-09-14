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Сегодня в Орле стартовал первый турнир по волейболу на призы лидера компартии России

На турнир в Орел приехал Геннадий Зюганов. Прошли соревнования в новом спортивном комплексе, который торжественно открылся только сегодня. И он стал еще одним подарком спортсменам.

Пять лет назад на этом месте было полуразрушенное здание доживающего свои последние дни спортивный клуб хлебной базы, но сегодня это усовершенствованный комплекс с баней и большими раздевалками для игроков. На торжественное открытие в Орел приехал Геннадий Зюганов, без которого такое событие не состоялось бы.

Такое здание восстановить было достаточно сложно.
Александр Афиногенов, руководитель спортивного комплекса: «Здесь не было ничего: ни света, ни газа, ни воды, ни канализации. Было только мое желание что-то сделать».
И теперь на этой обновленной площадке прошел Кубок Зюганова по волейболу. За звание лучшего из лучших боролись команды из четырех районов области.
Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Сегодня собрались финалисты турнира «Дружба», который уже полюбился всем нашим сельским районным командам. Сегодня приехали команды из Болхова, Новосиля, из Орловского района и команда из Кром».
Кубок Зюганова проходит впервые, но организаторы планируют сделать турнир традиционным.
Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ: «Хочу поблагодарить всех, кто любит спорт на Орловщине, и всех за верность моей любимой игре – волейболу. Отстроили новый прекрасный комплекс, с хорошими раздевалками, с высокими потолками. Сегодня провели турнир на переходящий кубок. Мы учредили кубок в связи с тем, что исполняется ровно 50 лет тому волейбольному клубу, который, который мы основали». 
У КПРФ есть свой спортивный клуб в Москве, и, как отметил Геннадий Зюганов, одним из достижений клуба является развитие мини-футбола в стране. Сейчас под флагом партии выступают более 100 команд по всей России.
Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ: «Мы являемся чемпионами высшей лиги, наши ребята второй год подряд обыгрывают все известные команды, и стали чемпионами».
Зал спортивного клуба теперь ждет новый чемпионат. Сегодня организаторы доказали что проблем с проведением у них быть не может. Комплекс будет работать в самом активном режиме, ну а в будущем в Орле может даже появиться своя команда КПРФ.


Всеволод Трифонов
14 сентября 2018 года

 


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