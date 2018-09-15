Новости версия для печати «Верный друг»: черный, рыжий, серый и другие… За время существования нашей рубрики в редакцию поступает много звонков. Кто-то хочет приютить животных, а кто-то отдать пушистых четвероногих в добрые руки.



Пенсионерка Инесса Позднякова всех своих «друзей» нашла на улице. Но места всем восемнадцати друзьям в ее квартире не хватает. 20 лет назад появились первые жильцы: рыжий, черный и серый. Имена им придумывать было достаточно сложно, так как с каждым годом питомцев у Инессы становилось все больше и больше. Она не раз становилась свидетелем издевательств над животными, и не могла пройти мимо.

Инесса Позднякова, жительница г. Орел: «Стала находить животных-инвалидов, очень жалко их. У всех свои истории». Черный кот, к сожалению, потерял лапу. При каких обстоятельствах - неизвестно. Его, истекающего кровью, Инесса нашла во дворе своего дома. Сразу же отвезла в клинику и вылечила за свой счет. И таких несчастных тут много: одного вытащила из пламени костра, а кого-то даже отбивала у живодеров.

Инесса Позднякова, жительница г. Орел: «Увидела, что мужчина в коробку посадил котенка и бросил в костер. Котенок весь обгорел, врач сказал, что не жилец. Но кошечка выжила. Она живет у меня уже восемь лет. У меня им хорошо, но мне очень тяжело с ними». Проблема в том, что теперь Инесса физически и материально не может спасать животных. В день на животных у нее уходит 200 рублей, и это только на пропитание. Все питомцы стерилизованы, и теперь она хочет отдать в хорошие руки хотя бы маленьких обитателей своего приюта.

Виталия Румянцева, создатель общественного объединения помощи бездомным животным: «Наша группа регулярно поддерживает жителей Орла и области, которые в своих квартирах или частных домах организовали мини-приюты для животных, где около десяти и больше кошек и собак. Мы им помогаем кормом, помогаем информационно, помогаем пристраивать животных. Помогаем лекарствами и у нас есть договоренность с ветклиниками, осмотр и лечение за наш счет. Несомненно, мы свяжемся с Инессой и выясним, какая помощь необходима ее хвостатым». Теперь эту информацию разместят в группе «Кот и Пес». Орловцы увидят фотографии подопечных Инессы в сети Интернет. Любая, даже маленькая помощь уже результат.









Всеволод Трифонов

15 сентября 2018 года







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