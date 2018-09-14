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Владимир Круглый будет представлять Орловскую область в Совете Федерации

Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил на рабочей встрече с сенатором Владимиром Круглым, которая состоялась сегодня. Андрей Клычков подписал указ о наделении Владимира Круглого полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представителя от исполнительной государственной власти Орловской области, сообщает пресс-служба губернатора.

Комментируя принятое решение, Андрей Клычков отметил: «Сегодня я вступил в должность Губернатора Орловской области и как требует законодательство, должен представить кандидатуру сенатора верхней палате парламента России. Мной принято решение о том, чтобы дать Вам возможность представлять Орловскую область от исполнительной государственной власти в Совете Федерации. Вас знают жители области, своим трудом, профессионализмом и знаниями вы заслужили доброе отношение со стороны руководства Совета Федерации. Многие важные вопросы социального развития нашего региона требуют поддержки со стороны федеральной власти».
Владимир Круглый поблагодарил Андрея Клычкова за оказанное ему доверие и выразил надежду на дальнейшую совместную эффективную работу по решению региональных проблем.
«Представлять Орловскую область в Совете Федерации – это огромная честь и большая ответственность. Я планирую продолжать работу в комитете по социальной политике, перед которым стоят большие задачи по реализации майских указов Президента, национальной стратегии действий в интересах детей, и продолжать заниматься вопросами, которые я решал последние годы», - отметил Владимир Круглый.
Он подчеркнул, что большее внимание планирует уделять вопросам создания благоприятного инвестиционного климата в нашем регионе, а также развитию здравоохранения, в частности, обеспечению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи.
«Все эти вопросы будут приоритетными в моей деятельности. Как и раньше я также планирую уделять большое внимание работе с обращениями граждан. Кроме того, в моих планах – продолжение преподавательской работы в медицинском институте ОГУ им. И. С. Тургенева», - сказал Владимир Круглый.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
 



Орловское Информбюро
14 сентября 2018 года

 


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