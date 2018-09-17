Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует эко-марафон Марафон - всероссийский. Он проходит под девизом: «Сдай макулатуру – спаси дерево!».



До 4 октября во всех районах региона будет организован сбор макулатуры. Принять участие в акции смогут и жители, и целые трудовые коллективы. Для этого нужно собрать более 300 килограммов макулатуры и оставить заявку на сайте: сдай-бумагу.рф. Можно приносить на акцию глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, бумажную упаковку, картон, книги, не представляющие литературной ценности. А вот от ламинированной и влагостойкой бумаги организаторы просят отказаться.



Победители и активные участники эко-акции получат денежные премии, ценные призы и грамоты.





Надежда Невматулина

17 сентября 2018 года







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