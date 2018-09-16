Новости версия для печати Сегодня – День леса Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают людей, которые хранят «легкие планеты». В Орловской области лесами занято порядка 200 тысяч гектаров земли.



В календаре этот праздник появился не так давно. В 1977 году на официальном уровне было принято «Лесное законодательство» — документ, регулирующий все вопросы в сфере лесного хозяйства. Но деятельность по охране лесного хозяйства началась еще 280 лет назад.



В Орловской области лесами занято порядка 200 тысяч гектаров земли. Чтобы не потерять свои «зеленые легкие», в регионе каждый год проводится лесовосстановление. В 2018 году высаживали саженцы на общей площади 52 гектаров. Было использовано около 400 тысяч саженцев сосны, дуба, клена собственного производства.



Самыми лесистыми являются Дмитровский, Знаменский, Мценский и Хотынецкий районы. В Хотынецком районе есть гордость не только нашей области, а всей страны – «Орловское Полесье». Это уникальный природный и ландшафтный парк, где хвойные и хвойно-широколиственные леса, перемежаются участками лесостепной растительности. На территории Национального парка зарегистрировано 940 видов растений и 285 видов позвоночных животных, из которых 23 вида растений и 89 видов животных занесено в Красные книги разных уровней. Ну, и самая большая гордость – зубры.





Надежда Невматулина

16 сентября 2018 года







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