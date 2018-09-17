Новости версия для печати Орловщина заняла 43-е место в летнем рейтинге «Зелёного патруля» Правда, два года назад наш регион входил в двадцатку лучших.



При формировании эко-рейтинга учитываются и действия исполнительных и контролирующих органов по устранению выявленных природоохранных нарушений.



Самыми экологически благополучные регионы (согласно рейтингу) – это Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, соседние Белгородская и Курская области, Республика Коми, Мурманск, Санкт-Петербург, Магаданская и Ульяновская области.



А вот Челябинская и Свердловская области много лет в списке аутсайдеров эко-рейтинга «Зеленого патруля».





Надежда Невматулина

17 сентября 2018 года







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