Новости версия для печати Папа в декрете 61 орловец решил взять на себя отпуск по уходу за ребёнком. Об этом сообщает региональное отделение Фонда социального страхования.



В ведомстве отмечают, что декрет для мужчин перестает быть исключением. Сейчас каждый отец, присматривающий за малышом до полутора лет, получает положенные выплаты.



Всего с начала года им перечислено более 7 млн рублей. В ФСС говорят, что папам в декрете от 29 до 35 лет. В основном воспитывают первенцев. Живут они в Орле, Мценске и Ливнах.



По закону, в отпуск по уходу за ребёнком может уйти бабушка, дедушка или другой родственник, если он фактически осуществляет уход за младенцем.





Надежда Невматулина

17 сентября 2018 года







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