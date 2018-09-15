Новости версия для печати Государственной Думой сразу в трех чтениях был принят новый закон о лечении орфанных заболеваний Комментарий члена Совета Федераций Федерального собрания от Орловской области Владимира Круглого.



Орфанные заболевания - редкие патологии, которые встречаются не чаще, чем одно на 10 тысяч человек. Как правило, лечение их очень дорогостоящее. Раньше лечение таких заболеваний ложилось на баланс местных (областных) бюджетов. В 2008 году был принят закон, по которому финансирование лечения пациентов, страдающих семью самыми затратными назологиями, взял на себя федеральный бюджет. И вот теперь к этим семи прибавились еще несколько заболеваний.

Владимир Круглый, член Совета Федераций Федерального собрания от Орловской области: «Это юношеский артрит с системным началом, это гемалитико-уремический синдром, и мукополисахаридозы первого, второго и шестого типов. Это те заболевания, лечение которых наиболее дорогостоящее. Второй критерий – те заболевания, которые больше распространены среди детей, и третий критерий – когда при этом заболеваний имеется эффективный лекарственный препарат». Принятие этого закона поможет более чем двум тысячам пациентам в стране. Кроме того, это облегчит нагрузку на региональные бюджеты. Только в Орловской области в 2017 году на лекарства пациентам с орфанными заболеваниями было израсходовано боле 45 миллионов рублей.





Елена Литинская

15 сентября 2018 года







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